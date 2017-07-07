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Число погибших при взрыве на шахте в Норильске возросло до четырех

Происшествия
7 июля, 12:47 UTC+3

Поисково-спасательные работы на шахте завершены

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© Денис Кожевников/ТАСС

ТАСС, 7 июля. Тело четвертого горняка, чья судьба оставалась неизвестной после аварии на шахте в Норильске, обнаружено. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю, поисково-спасательные работы завершены.

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"На поверхность подняты тела четырех погибших. Поисково-спасательные работы завершены, работа рудника приостановлена на время следственных действий", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на поверхность выведен 161 человек, трое их них госпитализированы. По оценке врачей, они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

В "Норникеле" также подтвердили сообщение о четырех погибших. "По предварительным данным, число жертв в результате взрыва выросло до четырех", - говорится в сообщении компании.

Взрыв на шахте рудника "Заполярный" Заполярного филиала "Норникеля" произошел утром в пятницу. По информации экстренных служб, на глубине 490 метров при проведении горнопроходческих работ произошел взрыв газовоздушной смеси.

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Взрыв на руднике "Заполярный" в Норильске
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