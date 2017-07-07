Причиной ЧП на кубанской дамбе стало хищение 110 млн рублей при ее реконструкции

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении бывшего директора одной из сельскохозяйственных организаций, который занимался реконструкцией дамбы Крюковского водохранилища в Северском районе Кубани, где в конце марта 2017 года произошла просадка грунта. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"В производстве <...> находится уголовное дело, возбужденное в отношении 49-летнего жителя Краснодарского края по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". По версии следствия, при реконструкции дамбы в Северском районе бывший директор сельскохозяйственного учреждения похитил свыше 110 млн руб.", - говорится в сообщении.

Предполагается, что подозреваемый завышал объемы выполненных работ при реконструкции, хотя по факту никаких работ там не велось. В настоящее время мужчину заключили под стражу. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Информация о просадке грунта на дамбе Крюковского водохранилища появилась 30 марта 2017 года, линия уровня воды располагалась ниже поверхности дамбы, угрозы перелива не было. Тем не менее, в Северском районе был введен режим ЧС, из населенного пункта Михайловское, расположенного около водохранилища, эвакуировали 191 человека. Аварийно-восстановительные работы на дамбе были завершены в полном объеме к 6 апреля.