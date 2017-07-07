Причиной ЧП на кубанской дамбе стало хищение 110 млн рублей при ее реконструкции

Более 9 тысяч гостиниц прошли классификацию к ЧМ-2018Спорт 7 июля, 14:25
Демонстранты в Гамбурге забросали полицейских коктейлями МолотоваМеждународная панорама 7 июля, 14:20
"Томь" получила разрешение на регистрацию новых футболистов и пополнила состав 9 игрокамиСпорт 7 июля, 14:15
China COSCO Shipping Holdings прогнозирует прибыль в I полугодии против убытка годом ранееТранспорт 7 июля, 14:10
Диссовет БелГУ подтвердил докторскую степень МединскогоНаука 7 июля, 14:04
Инвалиды смогут покупать техсредства реабилитации по электронным сертификатамОбщество 7 июля, 14:00
Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дняПолитика 7 июля, 13:55
Хоккеист ЦСКА Любимов может вернуться в НХЛСпорт 7 июля, 13:55
РКС разработали универсальную систему телеметрии для "Союза-5" и сверхтяжелой ракетыКосмос 7 июля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении бывшего директора одной из сельскохозяйственных организаций, который занимался реконструкцией дамбы Крюковского водохранилища в Северском районе Кубани, где в конце марта 2017 года произошла просадка грунта. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления МВД по региону.
"В производстве <...> находится уголовное дело, возбужденное в отношении 49-летнего жителя Краснодарского края по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". По версии следствия, при реконструкции дамбы в Северском районе бывший директор сельскохозяйственного учреждения похитил свыше 110 млн руб.", - говорится в сообщении.
Предполагается, что подозреваемый завышал объемы выполненных работ при реконструкции, хотя по факту никаких работ там не велось. В настоящее время мужчину заключили под стражу. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Информация о просадке грунта на дамбе Крюковского водохранилища появилась 30 марта 2017 года, линия уровня воды располагалась ниже поверхности дамбы, угрозы перелива не было. Тем не менее, в Северском районе был введен режим ЧС, из населенного пункта Михайловское, расположенного около водохранилища, эвакуировали 191 человека. Аварийно-восстановительные работы на дамбе были завершены в полном объеме к 6 апреля.