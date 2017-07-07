Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный освобожден после 25 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции. Об этом сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
"Сегодня в 9:00 мск Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД по ЦАО Москвы и выпустили", - сказала она.
13 июня Симоновский суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции, которая состоялась 12 июня. Оппозиционер был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга").
Позже Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты Навального, сократив ему срок ареста до 25 суток.