Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный освобожден после 25 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции. Об этом сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Сегодня в 9:00 мск Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД по ЦАО Москвы и выпустили", - сказала она.

13 июня Симоновский суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции, которая состоялась 12 июня. Оппозиционер был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга").

Позже Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты Навального, сократив ему срок ареста до 25 суток.