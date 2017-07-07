Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста

Происшествия
7 июля, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Суд назначил оппозиционеру 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции, позже срок ареста был сокращен до 25 суток

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный освобожден после 25 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции. Об этом сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Сегодня в 9:00 мск Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД по ЦАО Москвы и выпустили", - сказала она.

13 июня Симоновский суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции, которая состоялась 12 июня. Оппозиционер был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга").

Позже Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу защиты Навального, сократив ему срок ареста до 25 суток.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
3
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от "Калашникова"
6
Упавший на рельсы станции метро "Театральная" в Москве пассажир остался жив
7
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
Темы дня
Реклама