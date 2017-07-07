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Ильдара Дадина оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение при проведении пикета

Происшествия
7 июля, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Свою вину активист в ходе судебного заседания не признал

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мировой участок Мещанского районного суда Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. активиста Ильдара Дадина, задержанного 5 июля у здания ФСБ за нарушение порядка организации митинга, передает корреспондент ТАСС.

"Признать Дадина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - огласила решение судья.

Заседание прошло без прокурора и без допроса задержавших Дадина сотрудников полиции. Активист в суде заявил о своем принципиальном желании участвовать в протестных акциях, ссылаясь на ст. 31 Конституции РФ и игнорируя любые ограничения ее норм. "Вину в совершении правонарушения не признаю, считаю ограничение моего участия в одиночном пикете противоречащим Конституции", - сказал он.

Ранее адвокат сообщил ТАСС, что активист был задержан 5 июля у здания ФСБ во время одиночного пикета в поддержку задержанного оппозиционера Юрия Горского. Дадин был доставлен в ОВД "Мещанский". Днем 6 июля Дадина освободили в зале суда до следующего заседания.

На активиста был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2. КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Как отмечал ранее адвокат, в суде 7 июля будет рассмотрен протокол об административном правонарушении не по ч. 8 ст. 20.2. КоАП РФ, а по ч. 2 этой статьи ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"), по которой Дадину грозил административный арест до 10 суток либо штраф до 30 тыс. руб.

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