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В Японии из-за сильных дождей погибли 11 человек, 14 пропали без вести

Происшествия
7 июля, 14:37 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, июля. /ТАСС

Большинство погибших - пожилые люди

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ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек стали жертвами паводков и оползней на острове Кюсю, на который обрушились проливные дожди, еще 14 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили в пятницу японские власти.

Большинство погибших - пожилые люди, которые проживали в горных районах префектур Оита и Фукуока. Между тем около 500 человек в этом же регионе заблокированы в своих домах из-за разливов рек. в ряде районов оборваны линии электропередачи, нарушено транспортного сообщения.

Рекомендации о необходимости покинуть свои дома и укрыться в специальных эвакуационных центрах сохраняются примерно для 100 тыс. жителей Кюсю. Несмотря на то, что в пятницу дождь утих, до конца недели синоптики вновь прогнозируют сильные ливни. Только за последние сутки в некоторых районах Фукуоки выпало более 500 мм осадков.

Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий стихийного бедствия продолжаются. Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, общая численность спасателей, пожарных, полицейских и бойцов Сил самообороны, привлеченных к этим работам, увеличена до 12 тысяч человек.

Дожди на Кюсю, которые принес сюда пришедший после тайфуна "Нанмадол" атмосферный фронт, идут уже несколько дней. Они накрыли практически весь остров, включая префектуры Кагосима, Кумамото и Миядзаки, однако наиболее сложная ситуация складывается в Фукуоке и Оите. Сильнее всего пострадали небольшие деревни и поселки в горной местности.

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