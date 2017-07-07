Упавший на рельсы станции метро "Театральная" в Москве пассажир остался жив

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мужчина, упавший в пятницу на рельсы на станции московского метро "Театральная", остался жив. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Мужчина упал на рельсы на станции "Театральная". Пострадавшего уже подняли с путей, мужчина серьезно не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее в Twitter столичной подземки, на Замоскворецкой линии столичного метро из-за инцидента с пассажиром произошел сбой в движении поездов. В настоящее время станция работает в штатном режиме.