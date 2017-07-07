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В Литве суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже

Происшествия
7 июля, 16:05 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 7, июля. /ТАСС

По версии следствия, Николай Филипченко, якобы являющийся сотрудником ФСБ, пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы с целью установки оборудования для разведки

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ВИЛЬНЮС, 7 июля. /ТАСС/. Вильнюсский окружной суд огласил в пятницу приговор по делу обвиняемого в шпионаже гражданина РФ Николая Филипченко. Судебная инстанция назначила ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

Прокуратура требовала приговорить россиянина к заключению на срок 10,5 лет. Слушания по просьбе прокуратуры проходили в закрытом режиме.

Литовская сторона утверждает, что Филипченко, якобы являющийся сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы с целью установки специального оборудования для проведения разведывательных действий в отношении руководства страны.

Филипченко предъявленные обвинения не признал и заявил, что никакого ущерба Литве не нанес. От дачи показаний во время судебного разбирательства он отказался, воспользовавшись предусмотренным законом правом.

Как корреспондента ТАСС информировали в посольстве РФ в Вильнюсе, диппредставительство с момента задержания Филипченко "самым непосредственным образом занимается" делом соотечественника.

Россиянин был задержан на территории Литвы, когда следовал транзитным поездом из Калининградской области. Как утверждает департамент госбезопасности балтийской республики, это первый случай задержания в Литве кадрового сотрудника российских спецслужб. С 29 апреля 2015 года Филипченко содержится под стражей.

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