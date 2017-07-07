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Прокурор просит приговорить к 4 годам и 7 месяцам колонии двух фигурантов дела Falcon

Происшествия
7 июля, 16:47 UTC+3

Защита виновников крушения Falcon выступила с просьбой об амнистии по случаю 70-летия Победы

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима инженера аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, обвиняемых в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению самолета Falcon в 2014 году и гибели главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом прокурор заявил в ходе прений сторон в Солнцевском суде Москвы.

Выступая в суде, прокурор напомнил, что фигуранты дела полностью признали вину, но иных смягчающих обстоятельств гособвинение не находит. "У гособвинения не вызывает сомнений правильность квалификации действий Мартыненко и Леденева. При назначении наказания следует принять во внимание характер преступления и такие составляющие, как пресечение новых преступлений и восстановление социальной справедливости", - сказал прокурор в обоснование просьбы о реальном сроке заключения. Общая сумма ущерба была снижена прокуратурой в связи с позицией потерпевших до 1 млн рублей в отношении аэропорта и около 515 млн рублей в отношении авиакомпании Unijet.

В свою очередь представитель аэропорта Внуково просила назначить обвиняемым наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокаты попросили суд применить амнистию, приуроченную к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Защита просит назначить подсудимым наказание, не связанное с изоляцией от общества, или амнистировать их, применив к ним амнистию по случаю 70-летия Победы", - сказал адвокат Александр Сергеев.

Защита сосредоточилась на утверждении о необоснованности гражданских исков на общую сумму в 516 млн рублей. "Иски, заявленные в процессе, на наш взгляд, недостаточно обоснованы. Мы просим суд их не рассматривать, оставив для отдельного гражданского производства", - отметил Сергеев.

Уголовное дело и его фигуранты

Помимо Леденева и Мартыненко, по делу о крушении Falcon обвиняются диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли три члена экипажа и пассажир - глава компании Total Кристоф де Маржери.

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