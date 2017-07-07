Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Водителю попавшего в ДТП в Татарстане автобуса предъявили обвинение

Происшествия
7 июля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат МВД России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Водителю автобуса, попавшего в Татарстане в ДТП, в котором погибли 14 человек, предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Водителю, управлявшему 2 июля пассажирским автобусом в момент столкновения с грузовиком МАН, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем марки "Камаз" на 52-м км автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Районным судом города Казани в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Также Волк напомнила, что расследование уголовного дела передано в центральный аппарат МВД России.

"Для расследования указанного уголовного дела создана межрегиональная следственная группа, подготовлен план первоочередных мероприятий, руководителем следственного органа даны указания о направлении расследования и производстве отдельных следственных действий. Руководитель следственной группы - старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД России - для организации и осуществления расследования выехал в служебную командировку в Республику Татарстан", - подчеркнула представитель МВД.

По ее словам, продолжается работа с потерпевшими, свидетелями, проводятся судебно-медицинские, молекулярно-генетические, автотехническая и иные экспертизы, проведен следственный эксперимент и другие необходимые следственные действия.

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, и еще 15 человек пострадали, произошла 2 июля в Заинском районе Татарстана. Столкнувший с грузовиком пассажирский автобус опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.

Смотрите также

Суд в Казани арестовал водителя автобуса, попавшего в крупное ДТП 2 июля в Татарстане

В МВД предложили создать единый реестр недобросовестных перевозчиков

Загоревшийся при ДТП в Татарстане автобус двигался с превышением скорости

Эксперты идентифицировали тела 13 погибших в ДТП в Татарстане

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с "КамАЗом" и автобусом в Татарстане
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20
2
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
3
В центре Луганска произошли два взрыва
4
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. Видеотрансляция
5
Взрыв в Луганске признали терактом
6
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
7
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
Темы дня
Реклама