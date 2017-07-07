Водителю попавшего в ДТП в Татарстане автобуса предъявили обвинение

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Водителю автобуса, попавшего в Татарстане в ДТП, в котором погибли 14 человек, предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Водителю, управлявшему 2 июля пассажирским автобусом в момент столкновения с грузовиком МАН, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем марки "Камаз" на 52-м км автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. Районным судом города Казани в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Также Волк напомнила, что расследование уголовного дела передано в центральный аппарат МВД России.
"Для расследования указанного уголовного дела создана межрегиональная следственная группа, подготовлен план первоочередных мероприятий, руководителем следственного органа даны указания о направлении расследования и производстве отдельных следственных действий. Руководитель следственной группы - старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД России - для организации и осуществления расследования выехал в служебную командировку в Республику Татарстан", - подчеркнула представитель МВД.
По ее словам, продолжается работа с потерпевшими, свидетелями, проводятся судебно-медицинские, молекулярно-генетические, автотехническая и иные экспертизы, проведен следственный эксперимент и другие необходимые следственные действия.
Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, и еще 15 человек пострадали, произошла 2 июля в Заинском районе Татарстана. Столкнувший с грузовиком пассажирский автобус опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.