Полиция Подмосковья начала проверку по факту эвакуации на штрафстоянку машины с ребенком

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Подмосковная полиция проводит проверку по факту эвакуации на штрафстоянку автомобиля, в котором находился 8-летний ребенок.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Московской области, 3 июля от овощного рынка в Серпухове за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств был эвакуирован автомобиль.

"При доставлении автомашины на штрафстоянку было выявлено, что в машине находится ребенок - 8-летняя девочка. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД.

В подмосковном главке полиции отметили, что девочка во время эвакуации машины не пострадала и позже была передана родственникам.