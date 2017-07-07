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Полиция Подмосковья начала проверку по факту эвакуации на штрафстоянку машины с ребенком

Происшествия
7 июля, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Восьмилетняя девочка не пострадала и позже была передана родственникам

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Подмосковная полиция проводит проверку по факту эвакуации на штрафстоянку автомобиля, в котором находился 8-летний ребенок.

Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Московской области, 3 июля от овощного рынка в Серпухове за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств был эвакуирован автомобиль.

"При доставлении автомашины на штрафстоянку было выявлено, что в машине находится ребенок - 8-летняя девочка. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД.

В подмосковном главке полиции отметили, что девочка во время эвакуации машины не пострадала и позже была передана родственникам.

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