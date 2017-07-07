Полиция Подмосковья начала проверку по факту эвакуации на штрафстоянку машины с ребенком

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Подмосковная полиция проводит проверку по факту эвакуации на штрафстоянку автомобиля, в котором находился 8-летний ребенок.
Как сообщили ТАСС в ГУ МВД по Московской области, 3 июля от овощного рынка в Серпухове за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств был эвакуирован автомобиль.
"При доставлении автомашины на штрафстоянку было выявлено, что в машине находится ребенок - 8-летняя девочка. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ГУ МВД.
В подмосковном главке полиции отметили, что девочка во время эвакуации машины не пострадала и позже была передана родственникам.