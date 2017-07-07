Два фигуранта дела о крушении Falcon главы Total амнистированы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы амнистировал двух осужденных сотрудников аэропорта Внуково по делу о катастрофе в 2014 году самолета Falcon, в которой погибли три члена экипажа и глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Согласно приговору суда, инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко признаны виновными в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению и приговорены к трем с половиной годам и четырем годам колонии общего режима соответственно. В связи с тем, что совершенное ими преступление попало под условия амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, судимость с них снята. Условиями амнистии были несознательный характер преступления и максимальное наказание не более пяти лет колонии.

К подсудимым были заявлены иски на общую сумму в 516 млн рублей, но суд оставил их на рассмотрение гражданского судопроизводства. Фигуранты дела после оглашения приговора отказались от комментариев. Защита заявила, что удовлетворена исходом судебного процесса. "Защита просила об амнистии подсудимых, наша позиция была учтена", - сказал адвокат Александр Сергеев.

Леденев и Мартыненко ранее признали свою вину, в связи с чем процесс проходил в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Обвиняемые содержались под стражей 11 месяцев, после были отпущены под подписку о невыезде.

Дело о крушении во Внуково

Помимо Леденева и Мартыненко, по делу о крушении самолета Falcon обвиняются диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли три члена экипажа и пассажир - глава компании Total Кристоф де Маржери. В результате французской авиакомпании Unijet причинен материальный ущерб на сумму свыше 741 млн рублей, а ОАО "Внуково" в связи с повреждением уборочного автомобиля - около 1,2 млн рублей.