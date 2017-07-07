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"Норникель" создал собственную комиссию в связи с аварией на руднике в Норильске

Происшествия
7 июля, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Итоги работы комиссии будут рассмотрены президентом компании и комитетом по аудиту при совете директоров

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Норникель" создал собственную комиссию, которая займется рассмотрением обстоятельств и анализом причин взрыва в шахте рудника "Заполярный" в Норильске, говорится в материалах компании.

Итоги работы комиссии будут рассмотрены президентом компании и комитетом по аудиту при совете директоров, отмечается в сообщении.

В состав комиссии, созданной по распоряжению операционного директора "Норникеля" Сергея Дяченко, помимо него самого войдут директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии Игорь Рахимов, директор Заполярного филиала "Норникеля" Александр Рюмин, генеральный директор Заполярной строительной компании Константин Наливко, а также представители профильных служб.

Ранее сообщалось, что к выяснению причин аварии в шахте "Норникеля" приступила комиссия, сформированная Ростехнадзором.

В пятницу на шахте рудника "Заполярный" компании "Норникель" произошел взрыв. Погибли четыре человека, их тела найдены. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, судьба одного горняка остается неизвестной, на поверхность эвакуирован 151 человек.

Рудник "Заполярный" входит в Заполярный филиал горно- металлургической компании "Норильский никель", расположен в одноименной промзоне Норильска в 7 км к югу от города. На предприятии открытым и подземным способом ведется добыча медно-никелевых и сульфидных руд.

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Взрыв на руднике "Заполярный" в Норильске
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