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Апелляционный суд Италии смягчил приговор Орнелле Мути

Происшествия
8 июля, 0:36 UTC+3 РИМ РИМ 8, июля. /ТАСС

Актриса в 2015 году была признана виновной в пропуске спектакля по фальшивой медицинской справке

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Орнелла Мути

Орнелла Мути

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд в Триесте подтвердил обвинительный приговор итальянской актрисе Орнелле Мути, осужденной первичной судебной инстанцией в 2015 году за пропуск спектакля по фальшивой медицинской справке о болезни. Как сообщило в пятницу агентство ANSA, наказание было немного смягчено: срок тюремного заключения был сокращен с восьми месяцев до полугода, а штраф - с €600 до €500.

Избежать отбывания заключения актриса сможет, если выплатит €30 тыс. пострадавшей стороне. Однако до сих пор она этого не сделала, хотя это условие установила первичная инстанция. Как заявили адвокаты, представляющие интересы театра, они намерены добиться получения этих денег. "Иначе синьоре Мути действительно грозит тюрьма либо назначение социальных работ", - указали юристы.

Администрация театра подала в суд иск против актрисы, уличив ее в предоставлении поддельного медицинского свидетельства, которое освобождало ее от обязанности выйти на сцену в постановке 10 декабря 2010 года. За эту работу ее гонорар составил €25 тыс. Но потом выяснилось, что в тот же вечер Мути была гостьей на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге вместе с американским актером Кевином Костнером.

Мути уже принесла извинения публике. Актриса объясняла, что ее заболевание (ларингофарингит) не позволяло ей работать, используя голосовые связки, тогда как на благотворительном ужине в пользу больных детей ей не требовалось говорить. В последние годы Мути много работает в России. Так, актриса входила в жюри Московского международного кинофестиваля. На ее странице в Facebook размещены фото с президентом ММКФ Никитой Михалковым.

Ранее сообщалось, что актриса готовится дебютировать на российской театральной сцене. Мути, известная по многочисленным киноролям, в том числе в дуэте с Адриано Челентано, в 2010 году впервые обратилась к театру, сыграв в современной пьесе "Еврей", повествующей о послевоенных годах в Италии.

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