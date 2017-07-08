CNN: по меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва на юге Турции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Не менее семи человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего в пятницу вечером в городе Газиантеп на юге Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По его информации, взрыв прогремел рядом с пятиэтажным жилым домом около 22:30 по местному времени (совпадает с московским). На место происшествия прибыли пожарные и полиция, жители дома эвакуированы.

По предварительным данным, взорвался припаркованный рядом с домом мотоцикл.