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В приморском лагере у детей обнаружили острую кишечную инфекцию

Происшествия
8 июля, 2:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, июля. /ТАСС

В департаменте здравоохранения Приморья сообщили, что шесть подростков госпитализированы

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Острую кишечную инфекцию обнаружили у девяти подростков в лагере при Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в Приморье, шестеро из них госпитализированы, сообщили корреспонденту ТАСС в департаменте здравоохранения Приморья.

"Действительно, такой факт имеет место, у девяти детей в лагере при ДВФУ - острая кишечная инфекция. Медики города оперативно отработали все обращения", - сообщил собеседник.

Одного ребенка забрали из лагеря родители, еще двое, 15 и 17 лет, отказались от госпитализации, еще шестеро в возрасте от 14 до 17 лет госпитализированы в различные больницы Владивостока. У одного из них диагностирован острый аппендицит, еще у одного - подозрение на острый аппендицит.

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