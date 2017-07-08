В приморском лагере у детей обнаружили острую кишечную инфекцию

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Острую кишечную инфекцию обнаружили у девяти подростков в лагере при Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в Приморье, шестеро из них госпитализированы, сообщили корреспонденту ТАСС в департаменте здравоохранения Приморья.

"Действительно, такой факт имеет место, у девяти детей в лагере при ДВФУ - острая кишечная инфекция. Медики города оперативно отработали все обращения", - сообщил собеседник.

Одного ребенка забрали из лагеря родители, еще двое, 15 и 17 лет, отказались от госпитализации, еще шестеро в возрасте от 14 до 17 лет госпитализированы в различные больницы Владивостока. У одного из них диагностирован острый аппендицит, еще у одного - подозрение на острый аппендицит.