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В Сальвадоре из-за пожара в здании минфина один человек погиб, десятки пострадали

Происшествия
8 июля, 2:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Пожар произошел в пятницу, в больницу доставили 25 человек

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, более 20 пострадали в пятницу в результате пожара в здании министерства финансов в Сан-Сальвадоре. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, огонь вспыхнул в здании ведомства в пятницу вечером. К месту происшествия были отправлены вертолеты службы спасения. На данный момент пожар потушен, около 50 человек были эвакуированы из помещений министерства, 25 доставлены в больницу с ожогами и отравлениями дымом.

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