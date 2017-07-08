В Сальвадоре из-за пожара в здании минфина один человек погиб, десятки пострадали

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, более 20 пострадали в пятницу в результате пожара в здании министерства финансов в Сан-Сальвадоре. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его данным, огонь вспыхнул в здании ведомства в пятницу вечером. К месту происшествия были отправлены вертолеты службы спасения. На данный момент пожар потушен, около 50 человек были эвакуированы из помещений министерства, 25 доставлены в больницу с ожогами и отравлениями дымом.