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В Якутии за сутки число пожаров сократилось с 34 до 26

Происшествия
8 июля, 7:13 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Общая площадь пожаров в республике составляет 6,5 тыс. га, сообщил замруководителя Департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон

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ЯКУТСК, 8 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Количество пожаров на территории Якутии сократилось с 34 до 26, площадь которых составила 6,5 тыс. га. Об этом ТАСС в субботу сообщил замруководителя Департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон, отметив при этом, что на отдельные районы надвигается сильная жара. Прогноз синоптиков, в частности, по Якутску на 11 июля - 34 градуса в тени.

"На сегодняшний день ситуация с лесными пожарами в охраняемой зоне республики улучшилась. Сократилось количество действующих пожаров до 26 на общей площади 6,5 тыс. га, из которых локализованы 12 пожаров на площади 500 га", - уточнил Хон.

Крупные пожары продолжают действовать в центральной и заречной группах районов. "По прогнозам гидрометцентра, в ближайшую неделю там осадков не ожидается, сохранится жаркая, сухая, ветреная погода. Прогнозируется повышение температуры до 30 градусов", - сказал замглавы департамента.

Всего на тушении пожаров задействованы 801 человек, из которых 361 мобилизованы из числа местного населения; для борьбы с огнем используются 33 трактора. В частности, по словам Хона, накануне удалось локализовать пожар на территории особо охраняемой природной зоны в Олекминском районе на площади 61 га.

Ранее глава Якутии Егор Борисов подписал распоряжение о введении в республике с 3 июля режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров.

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