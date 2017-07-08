Лагерь "Аргунь" в Забайкалье закрыли на карантин после массового отравления детей

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ЧИТА, 8 июля. /ТАСС/. Детский оздоровительный лагерь "Аргунь" в Забайкалье, где произошло массовое отравление школьников, закрыт на карантин. Об этом в субботу сообщил краевой Роспотребнадзор.
"Главным государственным санитарным врачом вынесен постановление "О введении с 07.07.2017 ограничительных мероприятий (карантина) в детском оздоровительном лагере "Аргунь", - сообщили в ведомстве. До понедельника все дети должны быть выведены из лагеря, где должна пройти дезинфекция.
В среду вечером из лагеря "Аргунь" в больницы Читы госпитализировали 12 детей. Предварительно им поставлен диагноз инфекционный гастроэнтерит легкой степени с острым течением. Еще шестерых госпитализировали в четверг. Всего на проблемы со здоровьем пожаловались 19 школьников, отдыхающих в лагере, один из них отказался от госпитализации. Состояние пациентов удовлетворительное.
В лагере работают специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, проводится эпидемиологическое расследование. За воспитанниками и персоналом установлено медицинское наблюдение.
Ранее в СМИ появилась информация, что причиной госпитализации стало пищевое расстройство, вероятно, вызванное употреблением кефира. Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю начало доследственную проверку по данному факту.
Детский лагерь "Аргунь" расположен в селе Тасей Читинского района возле озера Арахлей.