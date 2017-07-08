Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 тыс. м

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке днем в субботу выбросил пепел на высоту до 5,5 тыс. м над уровнем моря, пепловое облако не затронуло населенные пункты, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Пепловый выброс на вулкане Ключевская сопка, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), был зафиксирован днем 8 июля 2017 года. Его высота составила до 5500 мв над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет 4750 м. С учетом направления ветра пепловое облако распространилось на 28 км в юго-восточном направлении от вулкана в Камчатский залив, минуя населенные пункты", - говорится в сообщении.

В районе вулкана нет международных трасс воздушных судов. Туристических групп там не зарегистрировано.