Авиация МЧС России с начала года защитила от пожаров более 2 тыс. населенных пунктов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 2000 населенных пунктов удалось спасти от природных пожаров в России в первом полугодии авиацией МЧС России совместно с наземной группировкой. Это следует из информационно-аналитического бюллетеня МЧС, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 2352 населенных пунктов, в которых проживают свыше 6 млн 925 тыс. человек", - говорится в документе.

Всего для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил задействовано 111 воздушных судов. С начала пожароопасного периода на очаги пожаров самолеты и вертолеты сбросили более 8 тыс. тонн воды. К тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности привлечены свыше 135 тыс. человек.

Космический мониторинг

Согласно бюллетеню, МЧС при помощи космического мониторинга с начала пожароопасного периода выявило более 54 тысяч очагов природных пожаров, которые угрожали 12 тысячам населенным пунктам.

В документе отмечается, что при помощи космического мониторинга удалось выявить и 24 участка ледовых заторов, которые могли привести к серьезным последствиям во время весеннего половодья.

"На основании полученной оперативной информации, по данным дистанционного зондирования Земли, было выявлено 24 участка формирования ледовых заторов, а также более 54 тысяч очагов природных пожаров вблизи 12 тысяч населенных пунктов, - говорится в документе. - Вся информация своевременно доведена до органов исполнительной власти субъектов РФ и глав муниципальных образований".

В МЧС отмечают, что на базе Национального центра управления в кризисных ситуациях были созданы межведомственные рабочие группы по мониторингу развития весеннего половодья, дождевого паводка и лесопожарной обстановки.

От весеннего половодья в 36 регионах пострадали 126 населенных пунктов, 767 жилых домов, в которых проживают более 2,3 тыс. человек.

Сокращение числа ЧС

Как сообщается в документе, количество чрезвычайных ситуаций за первое полугодие этого года в России снизилось почти на треть.

"В первом полугодии зарегистрировано 102 чрезвычайные ситуации, что на 26% меньше, чем за аналогичный период минувшего года", - говорится в документе. В нем отмечается, что при ЧС были спасены почти 2000 человек.

По данным МЧС, в этом году сохранилась тенденция к снижению числа пожаров. По сравнению с таким же периодом 2016 года их количество снизилось почти на 6% - с 67,3 тыс. до 63,4 тыс. Почти на 44% сократилось и количество происшествий на водоемах. Если в первом полугодии прошлого года их было зафиксировано более 1600, то в этом году менее 920.

"При пожарах, авариях, катастрофах и чрезвычайных ситуациях в России за первое полугодие этого года спасены более 103,2 тыс. человек", - сообщает ведомство. Большинство из них, почти 80 тысяч, были спасены на пожарах, почти каждый пятый, а это более 20 тысяч человек, - при ДТП. Всего пожарно-спасательные подразделения с мая по июль выезжали на ДТП свыше 47,7 тыс. раз.

Крупными чрезвычайными ситуациями природного характера в МЧС назвали паводки в Тюменской области и Ставропольском крае, пожары в Сибири, а также шквал в Москве и центральной России в мае этого года.