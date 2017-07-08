Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели нашли тело пропавшего в Казахстане российского мальчика

Происшествия
8 июля, 10:39 дата обновления: 8 июля, 11:43 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 8, июля. /ТАСС

Тело шестилетнего ребенка обнаружили в озере Улыколь

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 8 июля. /ТАСС/. Тело шестилетнего мальчика, гражданина России, пропавшего из села Старобелка Северо-Казахстанской области, нашли в озере Улыколь. Об этом в субботу сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"8 июля в 13:10 (10:10 мск) местные жители обнаружили в воде у берега озера Улыколь, находящегося рядом с селом Старобелка, тело мальчика, погибшего при неизвестных обстоятельствах", - информировал Иманкулов.

Как ранее сообщили в комитете по ЧС, 5 июля в селе Старобелка района имени Мусрепова пропал мальчик 2010 года рождения, гражданин РФ, приехавший в деревню вместе с мамой в гости к родным. Очевидцы сообщили, что 6-летний Матвей Буровик ушел в 16:00 из дома родственников в неизвестном направлении и пропал.

В поисковых работах были заняты более 160 человек из числа сотрудников департамента по ЧС, полицейских, местных исполнительных органов и жителей села, 18 единиц техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве десятилетнего мальчика
3
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути ее урегулирования
4
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
5
В Конгресс США внесли инициативу о введении санкций в отношении РФ за нарушение ДРСМД
6
В столице Аризоны побит температурный рекорд, державшийся 112 лет
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама