Спасатели нашли тело пропавшего в Казахстане российского мальчика

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АСТАНА, 8 июля. /ТАСС/. Тело шестилетнего мальчика, гражданина России, пропавшего из села Старобелка Северо-Казахстанской области, нашли в озере Улыколь. Об этом в субботу сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
"8 июля в 13:10 (10:10 мск) местные жители обнаружили в воде у берега озера Улыколь, находящегося рядом с селом Старобелка, тело мальчика, погибшего при неизвестных обстоятельствах", - информировал Иманкулов.
Как ранее сообщили в комитете по ЧС, 5 июля в селе Старобелка района имени Мусрепова пропал мальчик 2010 года рождения, гражданин РФ, приехавший в деревню вместе с мамой в гости к родным. Очевидцы сообщили, что 6-летний Матвей Буровик ушел в 16:00 из дома родственников в неизвестном направлении и пропал.
В поисковых работах были заняты более 160 человек из числа сотрудников департамента по ЧС, полицейских, местных исполнительных органов и жителей села, 18 единиц техники.