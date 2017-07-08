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В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве десятилетнего мальчика

Происшествия
8 июля, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 10-летнего мальчика задержан в Челябинской области, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. Поиски самого ребенка шли в течение трех недель.

Днем 14 июня в городе Касли 10-летний ребенок уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками и домой не вернулся. Его тело было найдено лишь утром 8 июля.

"В ходе расследования уголовного дела следователями и криминалистами СК, сотрудниками полиции и волонтерами проведен обход более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика. Установлено и допрошено более 30 свидетелей, которые видели мальчика. Осмотрены территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 км от города", - сообщила Светлана Петренко.

Силами МЧС с использованием гидролокаторов и водолазов обследована акватория Каслинского городского пруда. Следователи проверили более 100 человек из ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы на возможную причастность к преступлению. В результате был установлен подозреваемый - 29-летний житель города Касли. "Из показаний подозреваемого следует, что 14 июня он заманил ребенка в свое жилище, где совершил убийство, после чего закопал тело мальчика в малолюдном месте", - сказала Петренко.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения задержанному. Устанавливаются обстоятельства и мотивы совершения преступления. Следователями СК и сотрудниками правоохранительных органов продолжается осмотр места преступления.

Расследование находится на контроле центрального аппарата СК. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям обеспечить оперативный розыск ребенка и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства его исчезновения.

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