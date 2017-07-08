Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой

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КАЛУГА, 8 июля. /ТАСС/. Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты в городе Жиздра Людиновского района Калужской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Вчера в районе 16:00 мск 13-летний подросток нашел у своих родственников в сарае гранату и решил напугать своего сверстника. В результате неосторожного обращения с гранатой произошла ее детонация. Сам подросток погиб на месте, еще двое подростков в возрасте 10 и 14 лет пострадали", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что жизни пострадавших подростков ничего не угрожает. "Межрайонным следственным отделом проводится проверка по данному факту, все обстоятельства устанавливаются", - уточнили в ведомстве.