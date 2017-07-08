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В Гамбурге мужчину задержали за попытку ослепить пилота полицейского вертолета

Происшествия
8 июля, 13:53 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Подозреваемому вменяется в вину покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Полиция Гамбурга задержала 27-летнего немца, пытавшегося ослепить пилотов вертолета с помощью лазерной указки. Как сообщили в субботу в правоохранительных органах, задержанный предстанет уже в течение дня перед судьей, который примет решение о помещении под арест на время следствия.

Подозреваемому вменяется в вину покушение на убийство сотрудников правоохранительных органов.

"В четверг экипаж полицейского вертолета Libelle-2 в районе Альтона был ослеплен поначалу неопознанным человеком с помощью лазерной указки, - говорится в сообщении полиции Гамбурга. - Сотрудники некоторое время из-за проблем со зрением не могли исполнять служебные обязанности". Впоследствии сотрудники полиции смогли идентифицировать и задержать подозреваемого, им оказался 27-летний житель Гамбурга. В ходе обыска у него в квартире также было обнаружено орудие преступления.

"Он был доставлен на сборный пункт для задержанных и предстанет сегодня перед судьей за покушение на убийство", - добавили в полиции.

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