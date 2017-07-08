Консульство РФ в Италии пока не знает об экстрадиции россиянки по подозрению в терроризме

РИМ, 8 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Дипломатическое представительство РФ в Италии пока не обладает информацией об экстрадиции россиянки, подозреваемой в причастности к пропаганде терроризма. Об этом корреспонденту ТАСС сказал в субботу глава консульского отдела посольства РФ в Риме Валерий Лысункин.

"Пока мы не обладаем информацией. Консульство и посольские службы занимаются выяснением деталей и обстоятельств этого дела в сотрудничестве с итальянскими властями и правоохранительными органами", - сообщил дипломат.

Итальянские СМИ сообщили в субботу, что в рамках расследования в отношении чеченского экстремиста, арестованного в Бари по обвинениям в террористической деятельности, был вскрыт ряд его контактных лиц на Апеннинах. Среди них - два брата, выходцы из Албании, и якобы 49-летняя русская женщина, проживавшая в Неаполе. Как указывают местные СМИ, все трое были экстрадированы.