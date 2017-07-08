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Пучков поручил качественно провести восстановительные работы в регионах

Происшествия
8 июля, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Глава МЧС сообщил, что в результате циклона в разных регионах были повреждены 30 социально значимых объектов

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Глава МЧС России Владимир Пучков

Глава МЧС России Владимир Пучков

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал провести качественные аварийно-восстановительные работы во всех регионах, пострадавших от гроз и проливных дождей.

"Я обращаю внимание руководителей регионов Поволжья, Урала, Юга, Центральной России, некоторых регионов Северного Кавказа, пострадавших от удара стихии. Все аварийно-восстановительные работы должны быть проведены качественно", - сказал Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Он пояснил, что это касается восстановления дорог и социально значимых объектов. "Обращаю внимание на качественное восстановление дорог. Они должны быть лучше, чем до стихии. Уточняйте проекты и всю дорожную инфраструктуру восстанавливайте с учетом рисков", - подчеркнул Пучков.

Министр сообщил, что в результате циклона в разных регионах были повреждены 30 социально значимых объектов. "Осуществите их полную реконструкцию. Не просто залатать крышу, а сделать качественную работу", - сказал глава МЧС.

Пучков также поставил задачу проверить готовность аварийно-восстановительных бригад. "Это касается энергетики, связи и других служб. Люди в некоторых регионах сидели по 16 часов без света", - сказал он.

Глава МЧС заслушал доклады руководителей регионов, наиболее пострадавших от стихии, - Ульяновской, Новгородской областей и Пермского края. Он отметил, что в целом все службы сработали оперативно и энергично, но прогноз погоды для ряда регионов неблагоприятный. "В этом году у нас неустойчивая погода, циклоны, проливные дожди, ветер. Это вызывает дополнительные негативные факторы - оползневые и склоновые процессы", - заключил Пучков.

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