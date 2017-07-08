Два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в Киеве

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Голосеевском районе Киева. Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Оксана Блищик.

"Предварительно - произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями", - написала она в Facebook.

На месте происшествия работают спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы.