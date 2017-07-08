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Сто шахтеров эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за возгорания после удара молнии

Происшествия
8 июля, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

На месте происшествия работают горноспасатели, проверяется система вентиляции

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Молния попала в резервную установку по дегазации на шахте Ерунаковская-8 в Новокузнецке, в результате из-за возгорания были эвакуированы 100 шахтеров. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате удара молнии произошло загорание резервной дегазационной установки наземного расположения. Общая площадь пожара составила 5 кв. метров. Он ликвидирован", - сказал источник. Пострадавших нет.

"На поверхность шахты выведены 100 горнорабочих", - добавил собеседник агентства.

На месте работают горноспасатели, проверяется система вентиляции.

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