Сто шахтеров эвакуировали из шахты в Кузбассе из-за возгорания после удара молнии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Молния попала в резервную установку по дегазации на шахте Ерунаковская-8 в Новокузнецке, в результате из-за возгорания были эвакуированы 100 шахтеров. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате удара молнии произошло загорание резервной дегазационной установки наземного расположения. Общая площадь пожара составила 5 кв. метров. Он ликвидирован", - сказал источник. Пострадавших нет.

"На поверхность шахты выведены 100 горнорабочих", - добавил собеседник агентства.

На месте работают горноспасатели, проверяется система вентиляции.