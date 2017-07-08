Президент Южной Осетии не пострадал в ДТП в Абхазии

СУХУМ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов не пострадал в ДТП в Абхазии, как сообщает ряд СМИ, а направляется на поезде домой. В аварию попала одна из машин, которая двигалась не в составе кортежа, пояснила в субботу ТАСС пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что президент Южной Осетии попал в больницу после ДТП в Сухуме.

"Ни президент, ни кортеж в ДТП не попадал. Отдельная машина, двигавшаяся отдельно от кортежа, съехала с дороги. Находившиеся в машине прошли медобследование", - сказала Гассиева.

По ее словам, в настоящее время делегация, находившаяся с официальным визитом в Абхазии, возвращается домой на поезде.

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия также опроверг информацию о том, что президент Южной Осетии попал в субботу в республике в ДТП. "Сегодня Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба (президент Абхазии) провели рабочую встречу на госдаче в Новом Афоне, после чего президент Южной Осетии отбыл обратно в Цхинвал. До границы с Краснодарским краем его сопровождал вице-президент Виталий Габния. Так что информация о том, что глава Южной Осетии попал в ДТП, не соответствует действительности", - сказал он ТАСС.