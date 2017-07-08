Власти: на границе Чечни и Дагестана, где был инцидент с участием молодежи, спокойно

Станислав Черчесов пожелал "Спартаку" удачно сыграть в Лиге чемпионовСпорт 8 июля, 19:18
Каррера: чемпионство не дает права футболистам "Спартака" расслаблятьсяСпорт 8 июля, 19:16
Глушаков: каждый футболист "Спартака" гордится тем, что играет именно в этой командеСпорт 8 июля, 19:13
Мутко пожелал футболистам "Спартака" удачи в новом сезонеСпорт 8 июля, 19:05
Федун расстроился, что болельщики не присутствовали на церемонии награждения "Спартака"Спорт 8 июля, 19:02
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20Политика 8 июля, 18:49
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале СпартакиадыСпорт 8 июля, 18:45
Футболистам, тренерам и персоналу "Спартака" вручены золотые медали чемпионата РоссииСпорт 8 июля, 18:37
Француз Кальмежан выиграл восьмой этап "Тур де Франс"Спорт 8 июля, 18:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ситуация на границе Чечни и Дагестана спокойная, бытовой инцидент с участием молодежи на границе республик в пятницу, 7 июля, исчерпан, сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"Это был инцидент на бытовой почве, сейчас все работает и живет в обычном режиме. Вся инфраструктура работает, транспорт движется, пробок и заторов нет", - сказал Абдулмуслимов.
Он подчеркнул, что правоохранительным органам удалось предотвратить нарушение общественного порядка и сейчас ситуация стабилизировалась.
"Проводится разъяснительная работа с людьми, у которых "горячие головы", - сказал секретарь Совбеза Дагестана. - У меня была встреча с представителями чеченской и аварской диаспор, абсолютно никаких претензий друг к другу нет. Всем все объяснено, жизнь идет в обычном рабочем режиме, <...> вся ситуация под контролем, беспокоиться никому не стоит".
В свою очередь Министерство по национальной политике республики Дагестан обратилось к гражданам с призывом не придавать националистический характер бытовому конфликту, который произошел 25 июня в селе Ленинаул Казбековского района. Соответствующее обращение опубликовало на сайте министерства после сообщения о том, что МВД Дагестана предотвратило беспорядки среди молодежи 7 июля на границе Чечни и Дагестана.
"Главная задача в этой ситуации - не провоцировать конфликтные ситуации, не сеять вражду между народами, помнить, что мир и стабильность - главная ценность и заслуга тех, кто живет в Дагестане", - говорится в сообщении.