Власти: на границе Чечни и Дагестана, где был инцидент с участием молодежи, спокойно

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ситуация на границе Чечни и Дагестана спокойная, бытовой инцидент с участием молодежи на границе республик в пятницу, 7 июля, исчерпан, сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Это был инцидент на бытовой почве, сейчас все работает и живет в обычном режиме. Вся инфраструктура работает, транспорт движется, пробок и заторов нет", - сказал Абдулмуслимов.

Он подчеркнул, что правоохранительным органам удалось предотвратить нарушение общественного порядка и сейчас ситуация стабилизировалась.

"Проводится разъяснительная работа с людьми, у которых "горячие головы", - сказал секретарь Совбеза Дагестана. - У меня была встреча с представителями чеченской и аварской диаспор, абсолютно никаких претензий друг к другу нет. Всем все объяснено, жизнь идет в обычном рабочем режиме, <...> вся ситуация под контролем, беспокоиться никому не стоит".

В свою очередь Министерство по национальной политике республики Дагестан обратилось к гражданам с призывом не придавать националистический характер бытовому конфликту, который произошел 25 июня в селе Ленинаул Казбековского района. Соответствующее обращение опубликовало на сайте министерства после сообщения о том, что МВД Дагестана предотвратило беспорядки среди молодежи 7 июля на границе Чечни и Дагестана.

"Главная задача в этой ситуации - не провоцировать конфликтные ситуации, не сеять вражду между народами, помнить, что мир и стабильность - главная ценность и заслуга тех, кто живет в Дагестане", - говорится в сообщении.