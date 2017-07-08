ДВФУ опроверг факт госпитализации детей из лагеря университета

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Все участники детского лагеря при Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) находятся в кампусе вуза, госпитализированных среди них нет. Об этом говорится в предоставленном ТАСС документе за подписью директора департамента внешних коммуникаций университета Алексея Магаляса.

"По состоянию на 8 июля 2017 года все участники образовательной программы, проводимой Дальневосточным федеральным университетом, находятся в кампусе ДВФУ, госпитализированных в лечебные учреждения Приморского края нет", - говорится в документе.

Представитель университета отметил, что нет пока оснований утверждать, что речь идет о заболевании острой кишечной инфекцией. "Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю не вынесено официальное заключение по результатам проводимых лабораторных исследований на основании анализов, взятых у школьников, сообщивших о своем недомогании 6 июля 2017 года", - отмечается в сообщении ДВФУ.

Ранее в департаменте здравоохранения администрации Приморского края ТАСС сообщили, что острую кишечную инфекцию подозревают у девяти детей, находившихся в лагере при ДВФУ. Одного из них забрали из лагеря родители, двое, 15 и 17 лет, отказались от госпитализации, еще шестеро в возрасте от 14 до 17 лет госпитализированы в различные больницы Владивостока.

В краевом управлении Роспотребнадзора ТАСС уточнили, что официальный диагноз у школьников не установлен, проводятся лабораторные исследования. Все необходимые мероприятия для нераспространения заболевания проведены в полном объеме. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.