Порядка 70 волонтеров штаба Навального задержаны в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Около 70 волонтеров штаба оппозиционера Алексея Навального задержаны в Москве за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, "в субботу на территории столицы сотрудниками полиции за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий, задержаны порядка 70 человек".

В полиции добавили, что в отношении задержанных составляются протоколы об административных правонарушениях, по которым будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанные являются волонтерами штаба Алексея Навального.