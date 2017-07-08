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Порядка 70 волонтеров штаба Навального задержаны в Москве

Происшествия
8 июля, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Волонтеры задержаны за нарушение порядка проведения публичных мероприятий

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Около 70 волонтеров штаба оппозиционера Алексея Навального задержаны в Москве за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, "в субботу на территории столицы сотрудниками полиции за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий, задержаны порядка 70 человек".

В полиции добавили, что в отношении задержанных составляются протоколы об административных правонарушениях, по которым будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанные являются волонтерами штаба Алексея Навального.

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