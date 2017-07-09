Американец российского происхождения получил в США более девяти лет тюрьмы за хакерство

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Обладающий гражданством РФ и США Александр Твердохлебов приговорен к 110 месяцам тюремного заключения за кражу десятков тысяч номеров кредитных карт и совершение иных преступлений с использованием компьютерных технологий. Такой вердикт вынес судья Томас Селби Эллис по Восточному округу штата Вирджиния, рассматривавший дело Твердохлебова, который проживал в последние годы в штате Калифорния.

Как сообщила в субботу газета The Washington Post у 29-летнего Твердохлебова были также конфискованы биткоины в размере порядка $4,5 млн. Приговоренный пообещал встать на путь исправления. В свою очередь Эллис назвал Твердохлебова "талантливым молодым человеком". "Вы никогда не думали, что вас поймают", - сказал при вынесении приговора судья.

Твердохлебов был задержан в феврале в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), а в марте он признал себя в суде виновным. Как утверждала в ходе процесса прокуратура, "записи последних по времени движений средств на банковском счете" Твердохлебова свидетельствовали, "что он получил электронным путем из России и Китая около $1 млн". По версии следствия, мужчина взломал по меньшей мере 40 тыс. счетов банковских счетов в США и незаконно контролировал порядка 500 тыс. частных компьютеров при помощи вредоносного программного обеспечения.

Обвинение также указывало, что время обыска в четырех банковских ячейках Твердохлебова в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе (штат Невада) было обнаружено $272 тыс. наличными. Кроме того, прокуратура приводила отрывок переписки Твердохлебова и еще одного лица в чате хакерского форума от апреля 2009 года, который выглядел как обмен мнениями о том, как лучше скрывать свою личность и денежные средства в США.

Согласно сведениям стороны обвинения, Твердохлебов родился и вырос в России, в 2009 году женился на американке и вскоре получил гражданство США. Впоследствии он развелся, но сохранил американское гражданство.