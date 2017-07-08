СК проводит проверку по факту гибели двух пассажиров катамарана в Анапе

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КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины и ребенка во время плавания на катамаране в Черном море возле поселка Витязево под Анапой. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
"Проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек - мужчины и малолетней девочки, которые находились в катамаране", - сказали в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что причина их гибели пока не установлена, поскольку катамаран не был перевернут, когда на место прибыли спасатели. Как отметили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС, инцидент произошел около 15:50 мск в 160 метрах от берега.
"На катамаране находились четыре человека. Погибла... девочка и ее отец. Мужчине пытались оказать помощь на берегу, но безуспешно, он скончался. Двоих детей возрастом 5 и 15 лет удалось спасти", - рассказали в пресс-службе.
Спасенные дети не были госпитализированы и сейчас находятся у родственников, уточнил ТАСС источник в экстренных службах Анапы.