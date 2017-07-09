СК выясняет обстоятельства смерти ребенка во время операции под Красноярском

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 10-летнего мальчика, который скончался 7 июля на операционном столе в одной из больниц Канского района Красноярского края. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Красноярскому краю.
"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В региональном управлении СК уточнили, что ребенок скончался 7 июля во время операции. Информация о его смерти поступила в следственные органы на следующий день.