СК выясняет обстоятельства смерти ребенка во время операции под Красноярском

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти 10-летнего мальчика, который скончался 7 июля на операционном столе в одной из больниц Канского района Красноярского края. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Красноярскому краю.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В региональном управлении СК уточнили, что ребенок скончался 7 июля во время операции. Информация о его смерти поступила в следственные органы на следующий день.