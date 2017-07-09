На Камчатке в реку упала машина с двумя девушками

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Автомобиль с двумя девушками упал с обрыва в реку Правая Авача на Камчатке, одна из девушек спаслась, тело второй нашли утром в воскресенье водолазы. Об этом сообщили корреспондентом ТАСС в региональном Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"Автомобиль упал с обрыва в воду, одна из девушек выплыла сразу самостоятельно, на поиски второй отправились спасатели. Они обследовали берег, а утром к поискам подключились водолазы и нашли тело второй девушки", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают представители ГИБДД и следствия, они поднимают из реки автомобиль.