Волк напал на ребенка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка"

Прохладно и дождливо будет в воскресенье в Московском регионеМосква 9 июля, 6:05
Белый дом: встреча Путина и Трампа стала стартом работы РФ и США над крупными проблемамиМеждународная панорама 9 июля, 5:08
Минобороны КНР: Пекин прекратил контакты с КНДР по военной линииМеждународная панорама 9 июля, 4:52
Сборная Мартиники обыграла команду Никарагуа в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 9 июля, 4:16
Эксперт: оппоненты Трампа в США будут пытаться сорвать все его договоренности с ПутинымМеждународная панорама 9 июля, 4:16
Обстановка в Гамбурге нормализовалась, число задержанных достигло 290 человекМеждународная панорама 9 июля, 3:34
THR: актер Нелсан Эллис скончался в возрасте 39 летКультура 9 июля, 3:29
РФ передала ООН данные Минобороны о проведенном КНДР ракетном испытанииПолитика 9 июля, 2:51
Сборные США и Панамы сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФСпорт 9 июля, 1:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Трехлетний мальчик получил ранения в зоопарке Барнаула, просунув руку в клетку к волку, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
"Восьмого июля 2017 года трехлетний мальчик, находясь с отцом в барнаульском зоопарке "Лесная сказка", просунул руку в клетку с волком. Животное ухватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.
Сотрудники СУ СК по региону проводят доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Подобный инцидент произошел в барнаульском зоопарке в апреле 2016 года - тогда тигр травмировал 14-летнюю девочку, которая пыталась сделать селфи с животным и пробралась к клетке.