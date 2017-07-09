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Волк напал на ребенка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка"

Происшествия
9 июля, 6:07 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 9, июля. /ТАСС

Как сообщили в следственном управлении СК по региону, трехлетний мальчик просунул руку в клетку с хищником

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БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Трехлетний мальчик получил ранения в зоопарке Барнаула, просунув руку в клетку к волку, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.

"Восьмого июля 2017 года трехлетний мальчик, находясь с отцом в барнаульском зоопарке "Лесная сказка", просунул руку в клетку с волком. Животное ухватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

Сотрудники СУ СК по региону проводят доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Подобный инцидент произошел в барнаульском зоопарке в апреле 2016 года - тогда тигр травмировал 14-летнюю девочку, которая пыталась сделать селфи с животным и пробралась к клетке.

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