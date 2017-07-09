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СМИ: в Таиланде россиянка выпала с четвертого этажа

Происшествия
9 июля, 9:45 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 9, июля. /ТАСС

По свидетельству очевидцев, женщина упала на крышу магазина, проломив потолок

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БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. 37-летняя россиянка в воскресенье была госпитализирована после падения с высоты четвертого этажа в курортной Паттайе в Таиланде. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По ее данным, в местную службу спасения поступил вызов ранним утром от сотрудников круглосуточного магазина. По свидетельству очевидцев, женщина, проживавшая в отеле "Паттайя парк", упала на крышу магазина, проломив потолок. В сопровождении супруга и сына россиянка была доставлена в ближайшую больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Как пишет Bangkok Post, соседи российской пары слышали громкую ссору перед инцидентом.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что не располагают информацией о данном инциденте.

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