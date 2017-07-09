СК возбудил уголовное дело после нападения волка на ребенка в барнаульском зоопарке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по результатам проверки случая нападения волка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, около 8 июля 2017 года трехлетний мальчик, находясь с отцом на территории барнаульского зоопарка, просунул руку в клетку с волком, в результате чего животное ухватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Отмечается, что следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, осуществляются допросы сотрудников зоопарка, свидетелей произошедшего, изымается необходимая документация.

Подобный инцидент произошел в барнаульском зоопарке в апреле 2016 года - тогда тигр травмировал ногу 14-летней девочки, которая пыталась сделать селфи с животным и пробралась к клетке.