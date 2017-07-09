Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил уголовное дело после нападения волка на ребенка в барнаульском зоопарке

Происшествия
9 июля, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Трехлетний мальчик получил ранения в зоопарке "Лесная сказка", просунув руку в клетку к хищнику

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по результатам проверки случая нападения волка в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, около 8 июля 2017 года трехлетний мальчик, находясь с отцом на территории барнаульского зоопарка, просунул руку в клетку с волком, в результате чего животное ухватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Отмечается, что следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, осуществляются допросы сотрудников зоопарка, свидетелей произошедшего, изымается необходимая документация.

Подобный инцидент произошел в барнаульском зоопарке в апреле 2016 года - тогда тигр травмировал ногу 14-летней девочки, которая пыталась сделать селфи с животным и пробралась к клетке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кустурица считает Путина хорошим человеком и другом Сербии
2
NYT: Трамп и Путин спорили по поводу "вмешательства" РФ в выборы в США около 40 минут
3
Меркель сочла приемлемым присутствие Иванки Трамп за столом "двадцатки" вместо отца
4
Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии
5
Россия выступает за пересмотр мандата представителя ОБСЕ по свободе СМИ
6
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама