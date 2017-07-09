Возбуждено дело после гибели двух пассажиров катамарана под Анапой

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек во время катания на катамаране в Черном море возле поселка Витязево под Анапой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг ненадлежащего качества", - сказали в ведомстве.

Инцидент произошел днем в 8 июля в 160 метрах от берега. На катамаране, отплывшем в море, находились четыре человека. По невыясненным пока причинам, четырехлетняя девочка и ее отец утонули. Еще двух детей - 5 и 15 лет - удалось спасти. Сейчас они находятся у родственников.