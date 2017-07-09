Хлопок газа произошел в многоквартирном доме под Костромой

КОСТРОМА, 9 июля. /ТАСС/. Хлопок газа произошел в жилом многоквартирном доме в поселке Мисково Костромского района Костромской области, с тяжелыми ожогами была госпитализирована в областную больницу Костромы 72-летняя женщина, еще 30 человек были эвакуированы. Об этом сообщила ТАСС представитель регионального ГУ МЧС Светлана Дергунова.

"Хлопок газа произошел около 10:30 мск в жилом кирпичном доме на 22 квартиры в поселке Мисково Костромского района. Женщина, 1945 года рождения, с ожогами 80% тела в тяжелом состоянии доставлена в ожоговое отделение областной больницы в Костроме. Взрыва не было, поэтому больших разрушений нет, взрывной волной вынесло только оконную раму. Эвакуированы порядка 30 человек, они сейчас находятся на улице", - сказала представитель главка.

Она добавила, что предварительной причиной ЧП стала утечка газа, так как дом обеспечивался газом с помощью привозных резервуаров - газгольдеров.

"Квартира, где произошел хлопок газа, находится на первом этаже. На месте работают 12 спасателей и 4 единицы техники. Проверены стояки, разрушений нет, люди могут возвращаться в свои квартиры", - добавила собеседница.

По данным администрации Костромской области, глава региона Сергей Ситников выехал на место происшествия. "В Мисково назначено совещание всех местных оперативных служб", - сообщили в областной администрации.