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В центре Москвы задержали продавца госнаград СССР

Происшествия
9 июля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Отмечается, что все награды являются подлинными и представляют историко-культурную ценность

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полицейские в центре Москвы задержали мужчину по подозрению в сбыте государственных наград СССР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник пытался продать медали "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", а также юбилейные медали "В память 800-летия Москвы" и "50 лет Вооруженных сил СССР", - сказал собеседник.

По его словам, все награды являются подлинными и представляют историко-культурную ценность.

"Отделом дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ - "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заключил собеседник.

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