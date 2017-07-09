В центре Москвы задержали продавца госнаград СССР

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полицейские в центре Москвы задержали мужчину по подозрению в сбыте государственных наград СССР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник пытался продать медали "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", а также юбилейные медали "В память 800-летия Москвы" и "50 лет Вооруженных сил СССР", - сказал собеседник.

По его словам, все награды являются подлинными и представляют историко-культурную ценность.

"Отделом дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ - "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заключил собеседник.