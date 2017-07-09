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Жертвами ливневых дождей в Центральном Китае стали 67 человек

Происшествия
9 июля, 15:54 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 9, июля. /ТАСС

Еще 16 человек пропали без вести

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ШАНХАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Жертвами ливневых дождей в провинции Хунань с конца июня стали 67 человек, еще 16 погибли или пропали без вести. Об этом сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные провинциального правительства.

Проливные дожди привели к наводнениям, сходам оползней и разрушениям жилых строений в провинции, где от удара стихии в той или иной степени пострадали свыше 12 млн человек. Экстренными службами за указанный период из наиболее пострадавших районов были эвакуированы более 1,62 млн жителей, еще около 470 тыс. нуждаются в срочной помощи.

Ливни разрушили в провинции 53 тыс. жилых домов, еще около 68 тыс. получили серьезные повреждения. Дожди привели к разливу местных рек и сильнейшим за последние несколько десятилетий наводнениям. В пострадавших районах в спасательных работах принимают участие более 52 тыс. военнослужащих, полицейских, пожарных и представителей местных властей. В зоны бедствия направляются предметы первой необходимости.

Мощные ливни с конца июня нанесли ущерб также многим южным, юго-западным и восточным провинциям Китая.

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