Жертвами ливневых дождей в Центральном Китае стали 67 человек

ШАНХАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Жертвами ливневых дождей в провинции Хунань с конца июня стали 67 человек, еще 16 погибли или пропали без вести. Об этом сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные провинциального правительства.

Проливные дожди привели к наводнениям, сходам оползней и разрушениям жилых строений в провинции, где от удара стихии в той или иной степени пострадали свыше 12 млн человек. Экстренными службами за указанный период из наиболее пострадавших районов были эвакуированы более 1,62 млн жителей, еще около 470 тыс. нуждаются в срочной помощи.

Ливни разрушили в провинции 53 тыс. жилых домов, еще около 68 тыс. получили серьезные повреждения. Дожди привели к разливу местных рек и сильнейшим за последние несколько десятилетий наводнениям. В пострадавших районах в спасательных работах принимают участие более 52 тыс. военнослужащих, полицейских, пожарных и представителей местных властей. В зоны бедствия направляются предметы первой необходимости.

Мощные ливни с конца июня нанесли ущерб также многим южным, юго-западным и восточным провинциям Китая.