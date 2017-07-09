Четыре человека погибли в ДТП в Буйнакском районе Дагестана

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МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще один получил травмы в результате аварии в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы МВД республики.
"В Буйнакском районе Дагестана в воскресенье днем произошло ДТП с участием автомобилей Lada Kalina и BMW. Четыре человека из Lada Kalina погибли. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", - сказал собеседник.