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Четыре человека погибли в ДТП в Буйнакском районе Дагестана

Происшествия
9 июля, 17:57 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, июля. /ТАСС

Выясняются обстоятельства аварии

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МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще один получил травмы в результате аварии в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы МВД республики.

"В Буйнакском районе Дагестана в воскресенье днем произошло ДТП с участием автомобилей Lada Kalina и BMW. Четыре человека из Lada Kalina погибли. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются", - сказал собеседник.

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