Пострадавшая в результате хлопка газа в доме под Костромой женщина скончалась

КОСТРОМА, 9 июля. /ТАСС/. Пожилая женщина, получившая сильные ожоги в результате хлопка газа в жилом доме в Костромской области, скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Женщина, получившая ожоги, скончалась в больнице", - сказали в пресс-службе ведомства.

Хлопок газа произошел утром 9 июля в жилом 22-х квартирном кирпичном доме в поселке Мисково. Взрывной волной в однокомнатной квартире на первом этаже выбило окно на кухне. Предварительной причиной ЧП стала утечка газа, дом обеспечивался газом с помощью привозных резервуаров - газгольдеров. В результате происшествия пострадала 72-летняя женщина, с 80% ожогов тела ее госпитализировали.

"Сейчас энергообеспечение и газоснабжение в доме восстановлены. Квартира, в которой произошел хлопок [газа], закрыта", - добавили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Следственным управлением СК РФ по Костромской области организована проверка по факту инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте ЧП прошло выездное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям во главе с губернатором. С понедельника областная комиссия по ЧС начнет проверку газа у всех одиноко проживающих граждан региона.