Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пострадавшая в результате хлопка газа в доме под Костромой женщина скончалась

Происшествия
9 июля, 19:17 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 9, июля. /ТАСС

По факту инцидента проводится проверка

Поделиться
Материал из 1 страницы

КОСТРОМА, 9 июля. /ТАСС/. Пожилая женщина, получившая сильные ожоги в результате хлопка газа в жилом доме в Костромской области, скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Женщина, получившая ожоги, скончалась в больнице", - сказали в пресс-службе ведомства.

Хлопок газа произошел утром 9 июля в жилом 22-х квартирном кирпичном доме в поселке Мисково. Взрывной волной в однокомнатной квартире на первом этаже выбило окно на кухне. Предварительной причиной ЧП стала утечка газа, дом обеспечивался газом с помощью привозных резервуаров - газгольдеров. В результате происшествия пострадала 72-летняя женщина, с 80% ожогов тела ее госпитализировали.

"Сейчас энергообеспечение и газоснабжение в доме восстановлены. Квартира, в которой произошел хлопок [газа], закрыта", - добавили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Следственным управлением СК РФ по Костромской области организована проверка по факту инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте ЧП прошло выездное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям во главе с губернатором. С понедельника областная комиссия по ЧС начнет проверку газа у всех одиноко проживающих граждан региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
2
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
3
Умер медиаменеджер Антон Носик
4
Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони
5
Президентом фестиваля "Нашествие" стал Сергей Шнуров
6
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама