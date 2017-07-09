Пострадавшая в результате хлопка газа в доме под Костромой женщина скончалась

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КОСТРОМА, 9 июля. /ТАСС/. Пожилая женщина, получившая сильные ожоги в результате хлопка газа в жилом доме в Костромской области, скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Женщина, получившая ожоги, скончалась в больнице", - сказали в пресс-службе ведомства.
Хлопок газа произошел утром 9 июля в жилом 22-х квартирном кирпичном доме в поселке Мисково. Взрывной волной в однокомнатной квартире на первом этаже выбило окно на кухне. Предварительной причиной ЧП стала утечка газа, дом обеспечивался газом с помощью привозных резервуаров - газгольдеров. В результате происшествия пострадала 72-летняя женщина, с 80% ожогов тела ее госпитализировали.
"Сейчас энергообеспечение и газоснабжение в доме восстановлены. Квартира, в которой произошел хлопок [газа], закрыта", - добавили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Следственным управлением СК РФ по Костромской области организована проверка по факту инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте ЧП прошло выездное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям во главе с губернатором. С понедельника областная комиссия по ЧС начнет проверку газа у всех одиноко проживающих граждан региона.