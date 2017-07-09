Первый вице-премьер Калмыкии арестован по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства Калмыкии Петр Ланцанов арестован по обвинению в мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

"В 2011 году Ланцанов, злоупотребив своими должностными полномочиями, дал поручение сотрудникам республиканского министерства сельского хозяйства принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга "Мраморное мясо Калмыкии". Одна часть этих денежных средств в последующем была похищена, другая - использована не по назначению", - сказала представитель СК.

По месту жительства и на работе у Ланцанова прошли обыски. По подозрению к причастности к махинациям был задержан заместитель министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева.

"В настоящее время по ходатайству следователя Ланцанову и Кектышеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ланцанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение Кектышеву", - добавила Петренко.