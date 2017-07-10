Суд обязал экс-главу поселка на Камчатке вернуть в бюджет 35 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Камчатский краевой суд обязал бывшего главу поселка Палана, осужденного за превышение полномочий, вернуть в местный бюджет около 35 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила старший помощник прокурора региона Лариса Шунина.

"Ранее Петропавловск-Камчатский суд отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на отсутствие в приговоре прямого указания на ущерб, причиненный местному бюджету противоправными действиями Алексея Алексеева. Однако сейчас Камчатский краевой суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры края, удовлетворил заявленные требования и взыскал с бывшего главы Паланы в бюджет этого муниципального образования 35,183 млн рублей", - сказала Шунина.

В 2014 году Алексеев был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Как выяснило следствие, в 2008-2009 годах он согласовал и утвердил документацию на строительство, реконструкцию и ремонт трех поселковых дорог за счет федеральной субсидии, а затем заключил контракты с подрядчиком, несмотря на отсутствие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы, и подписал заключения о вводе дорог в эксплуатацию, хотя они были построены с нарушениями. Подрядчик получил на 35 млн рублей больше стоимости фактически выполненных работ.