Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд обязал экс-главу поселка на Камчатке вернуть в бюджет 35 млн рублей

Происшествия
10 июля, 2:50 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Ранее Петропавловск-Камчатский суд отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на отсутствие в приговоре прямого указания на ущерб

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Камчатский краевой суд обязал бывшего главу поселка Палана, осужденного за превышение полномочий, вернуть в местный бюджет около 35 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила старший помощник прокурора региона Лариса Шунина.

"Ранее Петропавловск-Камчатский суд отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на отсутствие в приговоре прямого указания на ущерб, причиненный местному бюджету противоправными действиями Алексея Алексеева. Однако сейчас Камчатский краевой суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры края, удовлетворил заявленные требования и взыскал с бывшего главы Паланы в бюджет этого муниципального образования 35,183 млн рублей", - сказала Шунина.

В 2014 году Алексеев был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Как выяснило следствие, в 2008-2009 годах он согласовал и утвердил документацию на строительство, реконструкцию и ремонт трех поселковых дорог за счет федеральной субсидии, а затем заключил контракты с подрядчиком, несмотря на отсутствие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы, и подписал заключения о вводе дорог в эксплуатацию, хотя они были построены с нарушениями. Подрядчик получил на 35 млн рублей больше стоимости фактически выполненных работ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
2
Маккейн: Вашингтон проигрывает войну в Афганистане
3
Трамп не верит в создание группы по киберугрозам, о которой говорил с Путиным
4
NYT: сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из РФ
5
Радушный прием: боксер Лебедев и боец Штырков одержали победы в Екатеринбурге
6
Похороны Глазунова состоятся на Новодевичьем кладбище 11 июля
7
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
Темы дня
Реклама