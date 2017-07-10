В шести районах Забайкалья искусственно вызвали дожди, чтобы потушить пожары

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ЧИТА, 10 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Специалисты Авиалесохраны 7-9 июля искусственно вызывали осадки, чтобы потушить лесные пожары в шести районах Забайкальского края, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального Минприроды.
"Специалисты Авиалесохраны по согласованию с Гидрометцентром провели работы по искусственному вызыванию осадков в Красночикойском, Хилокском, Карымском, Могочинском, Сретенском и Чернышевском районах Забайкальского края", - сказали в ведомстве. Для проведения работ был использован самолет Ан-26 со спецоборудованием.
По словам министра природных ресурсов края Александра Волкова, с 7 по 9 июля в регионе удалось потушить 24 лесных пожара на площади более 4 тыс. га, в том числе в тех районах, где вызывали дожди.
Природные пожары в Забайкалье продолжают действовать лишь в труднодоступных районах на севере и северо-востоке, где зарегистрировали 28 очагов на площади 49,6 тыс. га, из которых 12,6 тыс. га покрыты лесом. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен", поэтому решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности их тушение прекращено.
В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации, ранее власти региона продлили ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.