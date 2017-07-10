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Несколько тысяч жителей штата Калифорния эвакуированы из-за природных пожаров

Происшествия
10 июля, 5:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Власти не исключают, что, если им в ближайшие сутки не удастся остановить распространение огня, может потребоваться дополнительная эвакуация местных жителей

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© AP Photo/Noah Berger

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей Калифорнии были эвакуированы из-за крупных природных пожаров, бушующих на протяжении трех дней в нескольких регионах штата. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

По его данным, в районе у подножия горной системы Сьерра-Невада, расположенном примерно в 100 км к северу от города Сакраменто на севере штата, свыше 4 тыс. человек уже эвакуированы, еще около 7,4 тыс. жителей сказано готовиться покинуть свои дома. По словам представителя калифорнийского департамента лесного хозяйства, огонь бушует на площади около 20 кв. км и уничтожил уже по меньшей мере 10 построек.

В то же время в одной из долин, расположенных к востоку от Санта-Барбары в южной части Калифорнии, из-за пожаров эвакуированы около 3,6 тыс. человек. Это коснулось в том числе сотен отдыхающих, расположившихся на кемпинг в этом районе. Группа из 90 воспитанников и 50 вожатых местного детского лагеря оказалась блокирована в результате распространения пожара, однако их удалось безопасно эвакуировать.

Со стихией борются сотни пожарных. Власти не исключают, что, если им в ближайшие сутки не удастся остановить распространение огня, может потребоваться дополнительная эвакуация местных жителей.

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