Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Филиппинах

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник на Филиппинах. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр землетрясения находился в 131 км к северо-востоку от второго по величине города Филиппин Себу. Очаг залегал на глубине 40 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.