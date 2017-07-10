Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Филиппинах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник на Филиппинах. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в 131 км к северо-востоку от второго по величине города Филиппин Себу. Очаг залегал на глубине 40 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.